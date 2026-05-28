РФ подписала оборонное соглашение с "Талибаном": что известно о военном партнерстве

Сближение Москвы с "Талибаном" происходит поэтапно. Еще 14 мая Шойгу открыто заявил, что Россия строит "полноценное партнерство" с движением и призвал другие государства региона расширить контакты с Кабулом.

В апреле 2025 года Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности "Талибана" на территории страны - до того организация официально считалась террористической.

На фоне сближения с афганскими талибами Москва наращивает военную активность и на других направлениях. Госдума предоставила Путину право отправлять армию за границу в случае задержания любого россиянина. Институт изучения войны фиксирует, что РФ наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны.