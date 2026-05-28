РФ подписала оборонное соглашение с "Талибаном": что известно о военном партнерстве

Содержание этого документа официально держат в секрете
Фото: боевики Талибана (Getty Images)

Россия и афганское движение "Талибан" подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Это произошло 27 мая на Международном форуме по вопросам безопасности в Подмосковье.

Что подписали и где

Документ заключили в рамках Международного форума по вопросам безопасности, который проходит в Подмосковье. Содержание соглашения официально не раскрывается.

Что предшествовало соглашению

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что Кабул и Москва существенно расширили двустороннее сотрудничество.

Еще 14 мая в Бишкеке Шойгу открыто говорил: Россия наладила диалог с "Талибаном" и выстраивает с ним полноценное партнерство.

В апреле 2025 года Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности "Талибана" на территории страны - до того организация официально считалась террористической.

На фоне сближения с афганскими талибами Москва наращивает военную активность и на других направлениях. Госдума предоставила Путину право отправлять армию за границу в случае задержания любого россиянина. Институт изучения войны фиксирует, что РФ наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны.

