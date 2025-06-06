РФ подняла в небо Ту-95МС: вероятно осуществили пуски крылатых ракет

"В воздухе несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предположительно осуществили пуски крылатых ракет", - пишут Воздушные силы.

Также военные призвали украинцев следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги - направляться в укрытие.

Обновлено в 03:40

По данным Воздушных сил, крылатые ракеты входят на территорию Черниговской области и движутся на Киев.

Также на территории Николаевской области были замечены крылатые ракеты.

Что известно о Ту-95

Ту-95МС - это стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который находится на вооружении российских воздушно-космических сил. Он является модернизированной версией советского Ту-95, известного еще со времен холодной войны. Благодаря четырем турбовинтовым двигателям с уникальными противоположно вращающимися винтами, самолет может преодолевать большие расстояния с крейсерской скоростью около 800 км/ч.

Ту-95МС способен нести крылатые ракеты большой дальности, в частности типа Х-101 или ядерные Х-55, что делает его важной частью стратегической триады России.

Несмотря на свой возраст, Ту-95МС до сих пор активно используется в боевых операциях и учениях. Самолет периодически модернизируют, обновляя авионику, системы связи и вооружения, что позволяет ему оставаться боеспособным в современных условиях.

Ночная атака по Украине

Сейчас российская армия массированно атакует территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.

Кроме этого враг применил баллистические ракеты, которые также атаковали столицу.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.