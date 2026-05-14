РФ во время удара по Киеву уничтожила офис оборонной компании Skyeton

В результате обстрела погибших нет. В компании отметили, что ожидали риски ударов, поэтому заранее перенесли производственные мощности в разные регионы Украины и за границу.

"Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были к этому готовы и релоцировали производственные мощности в разные части нашей страны и за границу", - говорится в заявлении.

Разработчик продолжит поставки беспилотных технологий для нужд Сил обороны Украины.

Что известно о Skyeton

Украинская компания, основанная в 2006 году, специализируется на разведывательных авиационных системах, в частности на комплексе Raybird (ACS-3). Продукция производителя имеет сертификацию по стандартам НАТО и устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме Украины, Skyeton развивает производство в других странах. В частности, Raybird изготавливают в Словакии через дочернее предприятие Tropozond s.r.o., а также действует соглашение с датской Quadsat по развитию систем электромагнитного наблюдения.

В июле 2025 года компания объединилась с британской Prevail Partners для создания совместного предприятия в Британии. Ожидалось, что новое производство создаст 160 квалифицированных рабочих мест.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 14 мая в результате обстрела в Дарницком районе Киева обвалились конструкции многоэтажки. Был разрушен целый подъезд - 18 квартир.