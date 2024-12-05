РФ перешла на военную экономику и предоставляет армии до 1 500 танков ежегодно, - Писториус

Российская Федерация полностью перешла на военную экономику. И поэтому является самой большой угрозой для безопасности Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesschau.

По его словам, сейчас растет военная угроза со стороны России.

"Россия полностью перешла на военную экономику и предоставляет армии от 1 000 до 1 500 танков ежегодно. Это примерно вдвое больше, чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых", - заявил Писториус.

Глава Минобороны Германии считает, что для всех очевидно - "Россия является самой большой угрозой нашей безопасности, и она останется таковой в обозримом будущем".

Экономика России

Россия постепенно перестраивает свою экономику в военный формат из-за полномасштабной войны в Украине. Этот процесс охватывает приоритетное финансирование оборонной отрасли, расширение военного производства и усиление контроля государства над стратегическими предприятиями.

В 2023 году расходы на оборону составляли около трети федерального бюджета РФ. Финансирование направлено не только на технику, но и на вербовку личного состава, в том числе через систему частных военных компаний.

Переход к военной экономике усиливает давление на российскую экономику, снижая инвестиционную привлекательность и уровень жизни населения. Несмотря на это, Кремль продолжает наращивать ресурсы для поддержания войны, что создает угрозу региональной безопасности и дальнейшей эскалации конфликта.