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Путин вынужден поедать российскую экономику, - представитель ЕС

Россия, Пятница 31 мая 2024 13:33
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Путин вынужден поедать российскую экономику, - представитель ЕС Фото: Путин вынужден проедать российскую экономику (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Санкции оказывают серьезное влияние на Россию, и со временем это будет становиться все более и более очевидным.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Конечно, если вы вкачиваете такие деньги в экономику, вы действительно получаете рост, но это не продуктивный рост, потому что Путин был вынужден поедать российскую экономику, чтобы забрать из производственного сектора - образования, здравоохранения, исследований, инвестиций в разумную экономическую деятельность - и перевести все это на оружие и войну", - сказал он.

По его словам, это можно делать в течение определенного периода времени, но в определенный момент это становится неустойчивым.

"В Россию не идут инвестиции, в Россию не идут новые технологии, если вы посмотрите на рынок труда - один миллион самых образованных россиян уехал и, вероятно, не вернется", - заявил представитель ЕС.

О'Салливан отметил, что мобилизация высосала из экономики неквалифицированную рабочую силу, существует огромный дефицит в сельском хозяйстве, строительстве и так далее.

Международный валютный фонд оценил рост экономики России в 2023 году на уровне 3,6%. По прогнозу МВФ, в 2024 году экономика России вырастет на 3,2%.

Как заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, 30% государственных расходов России идут на оборону, около 6 или 7 процентов ВВП.

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