РФ превратила день памяти в день террора: Зеленский об обстрелах оккупантов

Сегодня враг нанес ракетный удар по частному сектору в Днепре, обстреливал Донецкую область и юг Украины. Россия превратила День памяти жертв голодоморов в день террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Оккупанты обязательно будут отвечать за все это. И мы выгоним их из нашей земли", - заявил президент. Зеленский добавил, что россияне днем нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, а именно по частному сектору. Глава государства также заявил, что захватчики обстреливали территорию Донецкой области, Херсон и другие регионы.