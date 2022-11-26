РФ превратила день памяти в день террора: Зеленский об обстрелах оккупантов

Сегодня враг нанес ракетный удар по частному сектору в Днепре, обстреливал Донецкую область и юг Украины. Россия превратила День памяти жертв голодоморов в день террора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Оккупанты обязательно будут отвечать за все это. И мы выгоним их из нашей земли", - заявил президент.
Зеленский добавил, что россияне днем нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, а именно по частному сектору. Глава государства также заявил, что захватчики обстреливали территорию Донецкой области, Херсон и другие регионы.
Напомним, что российские военные сегодня, 26 ноября, в течение дня пять раз обстреляли Херсон. В результате ударов один человек погиб.
Также в субботу, 26 ноября, россияне нанесли ракетный удар по городу Днепру. В результате атаки оккупантов был уничтожен целый квартал.
Сегодня российские военные совершили авиаудар по городу Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки оккупантов погиб человек.
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