В РФ перенесли обучение для офицерского состава из-за больших потерь, - Генштаб

Из-за больших потерь личного состава в войне в Украине РФ перенесла обучение для офицерского состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Оккупанты ежедневно несут потери в войне против Украины. В результате этого министр обороны РФ перенес начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.
Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.
Раньше мы писали, что в армии РФ тотальная коррупция. В России приговорен начальник военного состава Чечни Иван Попов к 1,5 годам лишения свободы за растрату. Он украл и перепродал боеприпасы и специальное обмундирование на сумму 153 тысячи долларов. По мнению экспертов ISW, таких случаев в армии РФ много.
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