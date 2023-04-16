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В РФ перенесли обучение для офицерского состава из-за больших потерь, - Генштаб

Фото: Россия из-за больших потерь в войне перенесла обучение офицеров (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Из-за больших потерь личного состава в войне в Украине РФ перенесла обучение для офицерского состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Оккупанты ежедневно несут потери в войне против Украины. В результате этого министр обороны РФ перенес начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.

Раньше мы писали, что в армии РФ тотальная коррупция. В России приговорен начальник военного состава Чечни Иван Попов к 1,5 годам лишения свободы за растрату. Он украл и перепродал боеприпасы и специальное обмундирование на сумму 153 тысячи долларов. По мнению экспертов ISW, таких случаев в армии РФ много.

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окупантиГенштаб ВСУВойна России против Украины