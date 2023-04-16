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В РФ перенесли навчання для офіцерського складу через великі втрати, - Генштаб

Фото: Росія через великі втрати у війні перенесла навчання офіцерів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Через великі втрати особового складу у війні в Україні РФ перенесла навчання для офіцерського складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Окупанти щоденно зазнають втрат у війні проти України. Внаслідок цього міністр оборони РФ переніс початок навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

Раніше ми писали, що в армії РФ тотальна корупція. У Росії засудили начальника військового складу Чечні Івана Попова до 1,5 років позбавлення волі за розтрату. Він вкрав та перепродав боєприпасів та спеціального обмундирування на суму 153 тисячі доларів. На думку експертів ISW, таких випадків у армії РФ багато.

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