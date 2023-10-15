РФ на юге переключилась на ночные удары авиацией, но артобстрелы уменьшились, - Гуменюк

На юге российские террористы прибегают к авиационным ударам ночью, атакуя жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру и сельскохозяйственные предприятия. В то же время артиллерийские обстрелы уменьшились из-за снарядного голода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Южного оперативного командования ВСУ Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, сейчас вокруг реки Днепр идет контрбатарейное противодействие. Враг давит на гражданских ночными авиационными ударами. Кроме того, бьет артиллерией, впрочем, начал использовать меньше боеприпасов.

"Это означает, что чувствуется у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать - за минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт, командный пункт и пункт управления БПЛА", - добавила Гуменюк.

В частности она добавила, что на юге Украины террористы активно используют свои БПЛА разведывательного типа и дроны для сброса осколочных боеприпасов.

Ситуация на фронте

С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, россияне в последние дни активизировали наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении. В конце концов их попытка наступать на Купянск может превратиться в "битье в бетонную стену".

Между тем наши воины, как утверждают аналитики, ведут наступательные операции на нескольких направлениях. В частности ВСУ удалось продвинуться на север от Марьинки.