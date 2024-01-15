РФ перебросила остатки ЧВК "Вагнера" под Авдеевку. В ВСУ показали доказательства

Российская Федерация перебросила на Авдеевское направление остатки частной военной компании "Вагнера". Наемников отправляют для штурмов позиций украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
"Остатки ЧВК "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это подтверждается одним из шевронов, который удалось заметить на форме наемника.
Фото: Шеврон наемника (facebook.com)
"Хотели "танцевать"? Так благодаря нашим бойцам из роты ударных дронов 47 бридаги будете теперь танцевать вместе с Кобзоном и своим Пригожиным в аду", - написал
После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.
По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.
В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.
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