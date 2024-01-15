RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ перебросила остатки ЧВК "Вагнера" под Авдеевку. В ВСУ показали доказательства

Архивное фото: РФ перебросила остатки ЧВК "Вагнера" под Авдеевку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация перебросила на Авдеевское направление остатки частной военной компании "Вагнера". Наемников отправляют для штурмов позиций украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

"Остатки ЧВК "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это подтверждается одним из шевронов, который удалось заметить на форме наемника.

Фото: Шеврон наемника (facebook.com)

"Хотели "танцевать"? Так благодаря нашим бойцам из роты ударных дронов 47 бридаги будете теперь танцевать вместе с Кобзоном и своим Пригожиным в аду", - написал

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьЧВК ВагнераВойна в Украине