РФ перебросила в Беларусь два эшелона с техникой и военными, - "Гаюн"

Как сообщается, на этой неделе в Беларуси было зафиксировано прибытие еще двух эшелонов с техникой и личным составом Вооруженных Сил РФ.

Утром 22 мая прибыл состав, направлявшийся непосредственно с фронта - Волновахи Донецкой области.

Эшелон прибыл на станцию Заслоново (Витебская область, Беларусь). Количество техники и тип - уточняются, но известно, что была по меньшей мере одна санитарная машина для перевозки раненых.

Второй эшелон был отправлен со станции Ельня (Смоленская область, Россия) на станцию Лесная (Брестская область. Беларусь), куда прибыл во второй половине дня 22 мая.

В составе было не менее 20 вагонов:

пассажирские - 5 единиц (примерно 250 человек);

платформы - 15-20 единиц (в том числе с Урал-4320 и УАЗ-452).

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В течение всего периода полномасштабной войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине. К тому же, в Беларуси продолжаются обучение и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.

При этом недавно РФ возобновила переброску эшелонов военных из Беларуси на передовую. К тому же Россия перебросила под Минск 10 истребителей.

Также Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами РФ военные учения, которые идут уже 57 недель.