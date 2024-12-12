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РФ перебрасывает военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область, - АТЕШ

Иллюстративное фото: россияне готовятся к наступлению на юге (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики передислоцируют военную технику из временно оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Это свидетельствует о вероятных наступательных операциях на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север полуострова.

Они предполагают, что колонна, вероятно, направлялась в сторону временно оккупированной Запорожской области, где захватчики ведут активные наступательные действия и планируют их усиление.

В составе колонны было замечено большое количество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.

"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины", - отметили в АТЕШ.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5947)

Активность партизан в РФ и на оккупированных территориях

По данным партизан АТЕШ, российский агрессор планирует усилить диверсионные рейды в Курской области и приграничье с Украиной.

Также партизаны обнаружили скрытое место дислокации военных РФ в поселке Марьино в оккупированном Крыму.

Кроме того, российские военные ломают свои лодки, чтобы не штурмовать Днепр в направлении Херсона.

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