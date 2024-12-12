РФ перекидає військову техніку з окупованого Криму до Запорізької області, - АТЕШ

Агенти зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, що рухалася трасою на північ півострова.

Вони припускають, що колона, ймовірно, прямувала вбік тимчасово окупованої Запорізької області, де загарбники ведуть активні наступальні дії та планують їхнє посилення.

В складі колони була помічена велика кількість броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки.

"Усю зібрану інформацію вже передано за призначенням. Ми знаємо, де і як зупинити цю техніку, щоб вона не досягла материкової частини України", - зазначили в АТЕШ.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5947)