РФ перегруппировывает силы. В Эстонии оценили возможности нового наступления оккупантов

Россия начала перегруппировку своих сил. Это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления оккупантов.

Об этом заявил командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Ситуация в Украине обостряется. Общая интенсивность боев снова выросла по сравнению с предыдущей неделей примерно на четверть. Россия пытается вернуть себе инициативу на всех линиях фронта, но, несмотря на это, серьезных изменений на линии фронта не произошло", - сказал Кивиселг.

Полковник сообщил, что основной фокус российского наступления по-прежнему направлен на район Авдеевки, где шли наиболее интенсивные бои.

Глава разведки Эстонии сообщил, что в то же время Россия изменила свою наступательную тактику - от прямых атак пехоты она перешла к ударам на дальние дистанции, что существенно затруднило перегруппировку украинских частей, а также создание и улучшение оборонительных позиций.

РФ может готовиться к новым наступлениям

"Усиление применения огня с закрытых позиций можно заметить и на других участках фронта. Россия оказывает давление и на Бахмутском и Марьинском направлениях. На северной стороне Бахмута и южном направлении Марьинки Российская Федерация также добилась незначительных успехов", - сказал Кивиселг.

Глава военной разведки также отметил, что Россия начала перегруппировку своих вооруженных сил, а это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления.

Полковник отметил, что в жестоких боях, которые продолжались в течение всей этой недели, российские части, по разным оценкам, потеряли около 10 тысяч ранеными и убитыми, что является весьма значительной цифрой.

В Эстонии оценили оборону Украины

Говоря о положении ВСУ, полковник Кивисельг заявил, что оборона Украины по-прежнему не пробита.

"Вооруженные силы Украины по-прежнему удерживают два плацдарма на реке Днепр, как в населенных пунктах Крынцы, так и в Пойме. Это, в свою очередь, заставило Россию перебросить дополнительные войска в этом направлении", - сказал он.

По его мнению, низкая или недостаточная сплоченность российских сил нанесла им большое количество потерь в новых районах боевых действий. Это означает, что части, с которыми они не тренировались вместе, не знают района боевых действий, попадают на минные поля и несут потери как результат.

Ситуация на фронте

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области, отражают атаки оккупантов по всей линии столкновения, обстановка остается сложной.

Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.