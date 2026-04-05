РФ передала Ирану разведданные о полусотне энергообъектов Израиля, - Зеленский

По словам президента, переданные Россией данные помогают Ирану наносить удары по гражданской инфраструктуре Израиля.

Зеленский отметил, что это напоминает украинцам собственный опыт российских обстрелов.

"Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системах водоснабжения", - добавил он.

Президент также подчеркнул, что Россия передает Ирану весь опыт, приобретенный во время войны против Украины. В качестве примера он привел дроны Shahed, которые, по его словам, впоследствии стали для россиян привычным инструментом ударов, но уже в других модификациях.

Как Россия усиливает Иран

Напомним, заявления о помощи России Ирану звучат не впервые. В частности, в начале марта The Washington Post сообщало, что Москва передает Тегерану информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Сначала в Вашингтоне пытались преуменьшить значение этих сообщений, утверждая, что они не меняют ситуацию. В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказывал, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом отрицал такие обвинения, хотя впоследствии сам Трамп предположил, что Россия все же "немного помогает" Ирану.