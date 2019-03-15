РФ відповість за свої злочини, скільки б часу не минуло, - Чийгоз

Чийгоз зазначив, що "окупація Росією Криму була помстою"

Российская Федерация (РФ) ответит за свои преступления, совершенные в Крыму и в целом в Украине. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что "за преступления, которые сегодня совершаются в Украине и в Крыму Россия будет отвечать".

Чийгоз также заявил, что "оккупация Россией Крыма была местью".

"Это месть нашим гражданам в Крыму за то, что хотят жить свободно и в мире. За то, что хотят быть с Украиной. Это месть Украине за то, что она хочет быть со всеми цивилизованными странами вместе, бороться за свое будущее и жить свободно", - отметил Чийгоз.

Заместитель председателя Меджлиса добавил, что он является живым свидетелем российского террора и того, как российские власти пытаются "ломать" людей.

"Месть, которую вы сегодня в виде террора совершаете на моей родине против мирных жителей, - мы вам ее никогда не простим. И вы будете нести ответственность, сколько бы времени ни прошло", - сказал он, обращаясь к российскому представителя на Совбезе ООН.

Напомним, Минфин США расширил санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Также сегодня также Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе.