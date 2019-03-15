Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Криму

Засідання відбудиться о 16:00 за київським часом

Сьогодні відбудеться спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму, в якому візьмуть участь, крім українських дипломатів, лідери кримськотатарського народу та донька військовополоненого моряка Ольга Оприско. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

Він заявив, що відбудиться засідання о 16:00 за київським часом.

"Крім офіційної української делегації, у засіданні візьмуть участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, програмний директор "Кримського дому" Алім Алієв, член Світового конгресу кримських татар Айла Бакаллі" - розповів заступник міністра.

Кислиця додав, що в рамках роботи Комісії ООН суттєвого резонансу набув візит родичів українських моряків, які нині незаконно перебувають в Російській Федерації.

"Засідання Ради Безпеки дозволить продовжити тримати у фокусі уваги міжнародної спільноти агресію Росії проти України", - підкреслив Кислиця.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що в Альянсі наполегливо працювали, щоб побудувати стратегічне партнерство з Росією, але після анексії Криму, отруєння Скрипалів у Солсбері і порушення Договором про ракети всі практичне співробітництво між Альянсом і Росією було призупинено.