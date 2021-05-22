У РФ відповіли на санкції США

У Кремлі відповіли на введені США санкції проти російських організацій і суден у проекті"Північний потік-2". Там заявили, що хочуть "розібратися в діях США".
Про це пише " Інтерфакс",
"Треба розібратися. У колег все як завжди. Говорять про одне, роблять інше",-сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде цей крок Вашингтона врахований Москвою при виробленні рішення про можливу зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом.
Напередодні Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і судів за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 судів.
Як повідомляло РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу"Північний потік-2".