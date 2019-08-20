РФ відповідає майже за три чверті операцій впливу в інтернеті, - дослідження

Росія виявилася глобальним лідером у застосуванні дезінформації в інтернеті при здійсненні кампаній впливу - вона відповідає за 72% таких втручань у внутрішні справи інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Принстонського університету (США) "Тренди онлайнових зусиль іноземного впливу".

У дослідженні зазначається, що загалом 72% кампаній іноземних зусиль впливу у світі були здійснені Росією, решта здебільшого припадає на Китай, Іран та Саудівську Аравію. Саме РФ була основним джерелом зусиль іноземного впливу у 2013-2018 роках.

Зокрема, протягом 2017 року Росія була причетна до 29 кампаній впливу в усьому світі.

"Що ж до вподобань, то російські зусилля найчастіше пов'язані з посиленням правих партій", - вказують дослідники.

Водночас зафіксовані випадки підтримки Росією й ультралівих партій, наприклад, в Іспанії, де росіяни підштовхували до незалежності Каталонію.

Автори дослідження підкреслюють, що Китай та Росія мають потужні державні медіа-організації, які розповсюджують пропаганду всередині власних країн та здійснюють операції впливу щодо співгромадян. Потім відпрацьовані техніки застосовуються цими країнами і для впливу за кордоном.

"Російський уряд має багатий досвід застосовування операцій впливу проти власних громадян, включно з соціальних мереж для відвернення уваги громадян від політичних проблем всередині країни використанням різноманітних", - зазначають дослідники

Загалом за період 2013-2018 років Росія здійснила 14 кампаній проти США, три проти Великої Британії, по дві проти Австралії, Німеччини, Нідерландів та України (одна з таких кампаній триває досі). Також по одній російській кампанії впливу було проведено в Австрії, Білорусі, Бразилії, Канаді, Фінляндії, Франції, Італії, Литві, Польщі, Швеції, Південній Африці, Іспанії та Сирії (остання стосувалася зусиль задля уникнення відповідальності за напади із застосуванням хімічної зброї сирійським урядом).

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що Спеціальна європейська група по боротьбі з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року.

Як писало РБК-Україна, також в березні Європарламент назвав РФ головним джерелом дезінформації.