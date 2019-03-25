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У ЄС зафіксували 5 тис. випадків російської дезінформації

Новини » Політика    25.03.2019 - 01:59
У ЄС зафіксували 5 тис. випадків російської дезінформації
Фото: прапор Євросоюзу (РБК-Україна)

Дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря почалася майже за рік до атаки РФ на українські кораблі

Спеціальна європейська група боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що групу з боротьби з пропагандою та дезінформацією Росії у складі дипломатичного корпусу ЄС було створено чотири роки в тому, в ній працює кілька людей, але є плани її збільшення.

Дослідники наголошують, що понад 2 тисячі випадків дезінформації стосувалися України.

Після аналізу фальшивих повідомлень експерти також визначили, що дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася майже за рік до листопадової атаки російських підрозділів на українські кораблі.

"Спершу прокремлівська дезінформація повідомила, що Україна поглибила дно Азовського моря для флоту НАТО, пізніше, що влада в Києві інфікувала море вірусом холери. З’явилася теж інформація про те, що Сполучені Штати працюють над планами розпалювання зіткнень між Росією та Україною біля Азовського моря з 1990-х років", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з даними експертів ЕС, майже 1200 випадків російської дезінформації стосувалися США, 700 випадків - Європейського Союзу, з них понад 120 - на тему Польщі.

Зокрема Польша звинувачувалася в агресивній поведінці щодо Сходу, заявлялося про її територіальні вимоги щодо України та мрії відновити імперію.

Понад 400 випадків російської дезінформації було присвячено НАТО і Сирії, трохи менше - міграції.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook посилює правила із запобігання поширенню неправдивих новин перед виборами до Європарламенту, запланованими на 26 травня. 

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