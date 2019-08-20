РФ отвечает почти за три четверти операций влияния в интернете, - исследование

Россия оказалась глобальным лидером в применении дезинформации в интернете при осуществлении кампаний влияния - она ​​отвечает за 72% таких вмешательств во внутренние дела других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Принстонского университета (США) "Тренды онлайновых усилий иностранного влияния".

В исследовании отмечается, что в целом 72% кампаний иностранных усилий влияния в мире были осуществлены Россией, остальная часть приходится на Китай, Иран и Саудовскую Аравию. Именно РФ была основным источником усилий иностранного влияния в 2013-2018 годах.

В частности, в течение 2017 года Россия была причастна к 29 кампаниям влияния во всем мире.

"Что касается предпочтений, то российские усилия чаще всего связаны с усилением правых партий", - указывают исследователи.

В то же время зафиксированы случаи поддержки Россией и ультралевых партий, например, в Испании, где россияне подталкивали к независимости Каталонии.

Авторы исследования подчеркивают, что Китай и Россия имеют мощные государственные медиа-организации, которые распространяют пропаганду внутри собственных стран и осуществляют операции воздействия в отношении граждан. Затем отработанные техники применяются этими странами и для влияния за рубежом.

"Российское правительство имеет богатый опыт применения операций влияния против собственных граждан, включая социальные сети для отвлечения внимания граждан от политических проблем внутри страны использованием различных", - отмечают исследователи

Всего за период 2013-2018 годов Россия осуществила 14 кампаний против США, три против Великобритании, по две против Австралии, Германии, Нидерландов и Украины (одна из таких кампаний продолжается). Также по одной российской кампании воздействия были проведены в Австрии, Беларуси, Бразилии, Канаде, Финляндии, Франции, Италии, Литве, Польше, Швеции, Южной Африке, Испании и Сирии (последняя касалась усилий во избежание ответственности за нападения с применением химического оружия сирийским правительством).

Напомним, в марте сообщалось, что Специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года.

Как писало РБК-Украина, также в марте Европарламент назвал РФ главным источником дезинформации.