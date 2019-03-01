У РФ відреагували на рішення суду в Гаазі щодо захоплених активів в Криму

Мін'юст РФ відмовився визнати рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу"

Министерство юстиции РФ заявило, что у Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз Украины" к России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Также РФ "не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации".

Кроме того, Минюст РФ заявил о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное заключение арбитража в Гааге относительно иска против России из-за захваченных активов компании в оккупированном Крыму. Трибунал признал свою юрисдикцию в этом деле.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сумма, которую "Нафтогаз" требует от России в трибунале Гааги за активы в оккупированном Крыму, составляет 8 млрд долларов включительно с процентами.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.