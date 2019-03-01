Нафтогаз" має намір стягнути з Росії 8 млрд доларів за активи в Криму

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Сума складається з 5 млрд доларів плюс відсотки

Сума, яку "Нафтогаз" вимагає від Росії в трибуналі Гааги за активи в окупованому Криму, становить 8 млрд доларів включно з відсотками. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко додав, що розрахунки підтверджені авторитетними незалежними міжнародними експертами.

Він нагадав, що міжнародний арбітраж в Гаазі визнав, що претензії можуть висуватися до Російської Федерації, і міжнародний арбітраж є правомочним (має юрисдикцію) розглядати ці претензії.

"Іншими словами, Росія буде відповідати за те, що ці активи були забрані у групи компаній Нафтогаз, у українського народу", - написав він.

Вітренко також підкреслив, наступним кроком буде рішення арбітражу щодо компенсації за втрату активів в Криму.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії через захоплені активи компанії в окупованому Криму. Трибунал визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.