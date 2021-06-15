Найманці Росії причетні до тортур і страт мирного населення в ЦАР, - CNN

Жителі міста Бамбарі (Центральна Африканська Республіка) розповіли, як російські найманці за сприяння вертольота стріляли по мирних жителях, багато з яких ховалися в мечеті Аль-Таква. Тоді загинули десятки людей.

Про це пише CNN з посиланням на конфіденційні документи Організації Об'єднаних Націй.

Разом з бойовиками РФ в країні воюють найманці з Сирії. За звітом ООН, зараз в ЦАР знаходиться близько 2300 найманців, включаючи сирійський контингент.

У росіян була база за межами Бамбарі, де тортури були звичайним явищем, повідомляє CNN. Крім того, повідомляється, найманці РФ "справили масові страти" підозрюваних у співпраці з повстанцями в селі, яке знаходилося недалеко від родовищ золота і алмазів.

Телеканал повідомляє, що для миротворців ООН з багатьох країн, дислокованих в ЦАР, присутність російських найманців "стала дилемою".

"Глава миротворчих місій ООН Жан-П'єр Лакруа заявив, що було "кілька тривожних випадків труднощів з Центрально-африканськими збройними силами та їх партнерами", - зазначає джерело.