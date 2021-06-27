ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В ООН готуються звинуватити російських найманців у військових злочинах у ЦАР

Новость на русском →
ЦАР, Неділя 27 червня 2021 23:32
В ООН готуються звинуватити російських найманців у військових злочинах у ЦАР Фото: російські найманці в ЦАР вбивали людей (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

ООН провела розслідування зловживань російських найманців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Доповідь про військові злочини буде опублікована найближчим часом.

Про це повідомляє The New York Times.

Організація прийшла до висновку, що росіяни і урядові війська ЦАР грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів, в тому числі віруючих в мечеті, де ховалися повстанці.

Він заснований на фото, свідченнях свідків та інформації місцевих чиновників. Мова в доповіді йде про події січня-лютого 2021 року. У цей період урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах.

ООН заявила, що російські найманці, що діяли під виглядом неозброєних військових радників, вели урядові війська. За інформацією організації, в країні максимально діяло 2,1 тис. "військових інструкторів" з Росії.

Як уточнює газета, російська влада стверджувала, що в ЦАР ніколи не було понад 550 "військових інструкторів". NYT також пише, що російські бойовики зайняли позиції у великих гірничодобувних центрах ЦАР з великими запасами алмазів.

Ситуація в ЦАР загострилася в грудні 2020 року, коли антиурядова "Коаліція патріотів за зміни" намагалася не допустити проведення в країні президентських виборів і почала наступ на столицю країни Банги.

Урядові сили за підтримки зовнішніх сил, включаючи миротворців ООН, російських і руандійських військових зупинили просування загонів повстанців.

Нагадаємо, влада ЦАР заявила про перекидання військових з РФ на тлі боїв з повстанцями.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у ЦАР підірвалися троє росіян і два місцевих поліцейських.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦАР
NEWS
На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця
На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун