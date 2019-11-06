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РФ відправила в Лівію 200 бойовиків, - NYT

Новини » Політика     06.11.2019 - 18:06
РФ відправила в Лівію 200 бойовиків, - NYT
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Росія воює на боці лідера ополченців Халіфи Хафтара

Російська Федерація відправила в Лівію 200 бойовиків за останні шість тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що російське втручання вже, по суті, надає Москві право вето на будь-яке врегулювання конфлікту.

"РФ відправила в країну передові винищувачі "Сухой", завдає скоординованих ракетних і високоточних артилерійських ударів і використовує снайперів, тобто розігрує той же сценарій, який зробив Москву впливовою силою в громадянській війні в Сирії", - йдеться у повідомленні.

Росія воює на боці лідера ополченців Халіфи Хафтара, який базується в східній Лівії, його сили також підтримують ОАЕ, Єгипет, Саудівська Аравія й іноді Франція.

Нагадаємо, в квітні 2019 року в передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити армію Халіфа Хафтара в південних районах міста.

Як повідомляє РБК-Україна, представник Лівійської національної армії (ЛНА) Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії досягнуть успіху на південних підступах до столиці.

Раніше повідомлялося, що з 4 квітня триває наступ ЛНА на Тріполі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в результаті військових дій в районі Тріполі на той час загинули 254 людини, 1228 отримали поранення, 32 тис. людей змушені були змінити місце проживання.

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