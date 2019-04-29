ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лівійські війська відтіснили армію Хафтара в Тріполі

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 05:58
Лівійські війська відтіснили армію Хафтара в Тріполі
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Сили Хафтара відкинули на 1,5 км

В передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити армію Халіфа Хафтара в південних районах міста. Про це повідомляє Reuters.

У районі Айн-Зара на південь від лівійської столиці військовим вдалося відкинути сили Хафтара на 1,5 км з займаних ними позицій. Ситуація в інших частинах міста залишається нестабільною. В той же час не зафіксовано значних зрушень з боку тієї чи іншої сторони.

Раніше повідомлялося, що представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що в найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці.

РБК-Україна писало, що глава лівійського уряду національної єдності Фаїз Сарадж дав розпорядження військовій прокуратурі країни заарештувати 64 польових командирів Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара.

Нагадаємо, з 4 квітня триває наступ ЛНА на Тріполі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в результаті військових дій в районі Тріполі загинули 254 людини, 1228 отримали поранення, 32 тис. людей змушені були змінити місце проживання.

Білий дім прокоментував публікацію Bloomberg про дзвінок Трампа Хафтару Число загиблих у Тріполі перевищило 250
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Ливиявойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся