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РФ отправила в Ливию 200 боевиков, - NYT

Новости » Политика     06.11.2019 - 18:06
РФ отправила в Ливию 200 боевиков, - NYT
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Россия воюет на стороне лидера ополченцев Халифы Хафтара

Российская Федерация отправила в Ливию 200 боевиков за последние шесть недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что российское вмешательство уже, по сути, предоставляет Москве право вето на любое урегулирование конфликта.

"РФ отправила в страну передовые истребители "Сухой", наносит скоординированных ракетных и высокоточных артиллерийских ударов и использует снайперов, то есть разыгрывает тот же сценарий, который сделал Москву влиятельной силой в гражданской войне в Сирии", - говорится в сообщении.

Россия воюет на стороне лидера ополченцев Халифы Хафтара, который базируется в восточной Ливии, его силы также поддерживают ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и иногда Франция.

Напомним, в апреле 2019 года в пригородах Триполи силы правительства Ливии смогли оттеснить армию Халифа Хафтара в южных районах города.

Как сообщает РБК-Украина, представитель Ливийской национальной армии (ЛПА) Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни в Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые с помощью артиллерии достигнут успеха на южных подступах к столице.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля продолжается наступление ЛПА на Триполи. По данным Всемирной организации здравоохранения в результате военных действий в районе Триполи на тот момент погибли 254 человека, 1228 получили ранения, 32 тыс. человек вынуждены были сменить место жительства.

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