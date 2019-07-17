У РФ відмовилися коментувати лист від родичів жертв МН17

Дмитро Пєсков заявив, що не знає ні про який лист від родичів жертв МН17
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відмовився коментувати опубліковане в ЗМІ відкритий лист на адресу Кремля від родичів загиблих в результаті збиття літака рейсу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Відповідаючи на питання, ознайомилося уряд Росії з листом родичів, Пєсков заявив, що він не знає нічого про це звернення.
"Я, на жаль, не в курсі цього листа, не можу вам сказати щодо нього", - заявив він.
Крім того, прес-секретар глави держави нагадав, що Росія вважає необ'єктивним слідство, яке ведеться в Нідерландах у справі про катастрофу літака.
"Ми не вважаємо це слідство об'єктивне. Росія з самого початку пропонувала свою участь в спільній роботі для визначення винних у цій жахливій трагедії, але Росії така можливість надана не була. Тому ми не можемо визнати об'єктивними результати такого слідства", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що родичі загиблих у результаті катастрофи малайзійського літака MH17 звернулися до російської влади. У своєму зверненні 10 сімей закликають Кремль почати співпрацю з міжнародним наслідком, визнати відповідальність за знищення рейсу MH17, а також припинити чинити опір і "сіяти брехню і обман".
Крім того, Головне слідче управління СБУ за 5 років слідства у справі збиття літака рейсу МН17 передало ряд доказів Міжнародної слідчої групи.