У РФ відмовилися коментувати лист від родичів жертв МН17

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відмовився коментувати опубліковане в ЗМІ відкритий лист на адресу Кремля від родичів загиблих в результаті збиття літака рейсу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідаючи на питання, ознайомилося уряд Росії з листом родичів, Пєсков заявив, що він не знає нічого про це звернення.

"Я, на жаль, не в курсі цього листа, не можу вам сказати щодо нього", - заявив він.

Крім того, прес-секретар глави держави нагадав, що Росія вважає необ'єктивним слідство, яке ведеться в Нідерландах у справі про катастрофу літака.

"Ми не вважаємо це слідство об'єктивне. Росія з самого початку пропонувала свою участь в спільній роботі для визначення винних у цій жахливій трагедії, але Росії така можливість надана не була. Тому ми не можемо визнати об'єктивними результати такого слідства", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що родичі загиблих у результаті катастрофи малайзійського літака MH17 звернулися до російської влади. У своєму зверненні 10 сімей закликають Кремль почати співпрацю з міжнародним наслідком, визнати відповідальність за знищення рейсу MH17, а також припинити чинити опір і "сіяти брехню і обман".

Крім того, Головне слідче управління СБУ за 5 років слідства у справі збиття літака рейсу МН17 передало ряд доказів Міжнародної слідчої групи.