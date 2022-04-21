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РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я". Кислиця нагадав про засновників ООН

Фото: Сергій Кислиця(UN Photo / Manuel Elias)
Автор: Володимир Костирін

Росія відмовилася від пропозиції генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної Великодньої гуманітарної паузи, прийнявши таке рішення через кілька годин після озвучування ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter.

Гуттеріш пропонував встановити таку "гуманітарну паузу" перед Великоднем з 21 квітня для організації гуманітарних коридорів та евакуації мирних громадян. Україна погодилася на таке перемир'я, однак РФ-ні.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", - пише Кислиця.

Також дипломат запропонував послухати цинічне формулювання відмови керівництва країни-агресора від перемир'я, опублікувавши відповідні кадри.

Крім того, Кислиця відреагував на некоректне висловлювання прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що РФ нібито теж є однією з країн-засновниць Організації. Така теза звучала в заяві ООН про те, що Гутерреш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з главами держав.

"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" - йдеться в публікації.

Постпред України нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і висловив надію, що Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище".

Нагадаємо, ООН була заснована в Сан-Франциско (США) з 25 квітня по 26 червня 1945 року на міжнародній конференції, в якій брали участь 50 країн. Серед них - Українська РСР, Білоруська РСР і СРСР, при цьому Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки не було. Крім того, пізніше РФ також не вступала в ООН.

Раніше повідомлялося, що генсек ООН хоче зустрітися з Володимиром Зеленським і Путіним окремо, щоб обговорити необхідність припинення війни.

Додамо, що Україна погодилася з ініціативою Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.

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