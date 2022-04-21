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РФ отказалась от "пасхального перемирия". Кислица напомнил об учредителях ООН

Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)
Автор: Владимир Костырин

Россия отказалась от предложения генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о введении в Украине четырехдневной Пасхальной гуманитарной паузы, приняв такое решение спустя несколько часов после озвучивания инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.

Гуттериш предлагал установить такую "гуманитарную паузу" перед Пасхой с 21 апреля для организации гуманитарных коридоров и эвакуации мирных граждан. Украина согласилась на такое перемирие, однако РФ - нет.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", - пишет Кислица.

Также дипломат предложил послушать циничные формулировки отказа руководства страны-агрессора от перемирия, опубликовав соответствующие кадры.

Кроме того Кислица отреагировал на некорректное высказывания пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика относительно того, что РФ якобы тоже является одной из стран-основательниц Организации. Такая теза звучала в заявлении ООН о том, что Гутерреш направил запросы Украине и России относительно его просьбы об аудиенции с главами государств.

"Упс! Какой ляп! Следует помнить: ни Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, сохранившая свое Министерство иностранных дел в 1945 году, ни РФ не присутствовала в Сан-Франциско и не подписывала Устав. Если офис Стефана Дюжаррика покажет подпись РСФСР в Сан-Франциско, я назову это фальсификацией. РФ не является членом-основателем!" - говорится в публикации.

Постпред Украины напомнил, что РФ не подписывала Устав ООН и высказал надежду, что секретариат Организации "в дальнейшем не будет ставить себя в неудобное положение".

Напомним, ООН была учреждена в Сан-Франциско (США) с 25 апреля по 26 июня 1945 года на международной конференции, в которой участвовали 50 стран. Среди них - Украинская ССР, Белорусская ССР и СССР, при этом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики не было. Кроме того, позже РФ также не вступала в ООН.

Ранее сообщалось, что генсек ООН хочет встретиться с Владимиром Зеленским и Путиным по отдельности, чтобы обсудить необходимости прекращения войны.

Добавим, что Украина согласилась с инициативой Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

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