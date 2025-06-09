В РФ объявили о "наступлении" на Днепропетровщину: в ISW дали оценку

"Российские официальные лица неоднократно давали понять, что у Кремля более широкие территориальные амбиции в Украине, в том числе в Днепропетровской области", - отметили эксперты.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, будто оккупационные силы "начали наступление" в Днепропетровской области и разразился новыми угрозами. Он сказал, что тот, "кто не хочет признавать реалии войны" на переговорах, якобы "получит новые реалии на земле".

В российском Минобороны также заявили 8 июня о продвижении ВС РФ. Отмечалось, будто россияне достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей к северо-западу от Горихово и продвинулись к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки и к западу и юго-западу от Богдановки.

"ISW не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области", - сообщили аналитики.

Эксперты проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были замечены новые воронки от артиллерии.

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.