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РФ объявила "свободную охоту" на авто в Херсонской области, - ОВА

16:17 08.08.2026 Сб
1 мин
Наибольший риск – возле супермаркетов, рынков и АЗС
aimg Валерия Абабина
РФ объявила "свободную охоту" на авто в Херсонской области, - ОВА Фото: Беспилотник FPV (Getty Images)
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В Херсонской области оккупанты объявили "свободную охоту" на автотранспорт с помощью дронов, в частности на оптоволокне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Что известно об угрозе

По данным Сил обороны, оккупанты получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением беспилотников, в том числе на оптоволоконном управлении.

Для реализации этих целей россияне увеличили присутствие своих дроновых расчетов в регионе.

Особое внимание захватчиков приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт сил обороны.

По данным Александра Прокудина также возрастают риски ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей - в частности, возле супермаркетов, рынков и АЗС.

В ближайшие недели глава ОВА призвал жителей быть максимально бдительными.

Напомним, россияне уже устраивают охоту на гражданских в Херсонской области. На днях дрон армии РФ кружил на рынке в Херсоне, преследуя мужчину, который просто торговал овощами.

По словам Прокудина, беспилотник около минуты кружил вокруг машины, охотясь за человеком.

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