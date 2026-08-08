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РФ оголосила "вільне полювання" на авто в Херсонській області, - ОВА

16:17 08.08.2026 Сб
1 хв
Найбільший ризик - біля супермаркетів, ринків та АЗС
aimg Валерія Абабіна
РФ оголосила "вільне полювання" на авто в Херсонській області, - ОВА Фото: Безпілотник FPV (Getty Images)
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На Херсонщині окупанти оголосили "вільне полювання" на автотранспорт за допомогою дронів, зокрема на оптоволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Що відомо про загрозу

За даними Сил оборони, окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням безпілотників, зокрема на оптоволоконному керуванні.

Для реалізації цих намірів росіяни збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

Особлива увага загарбників прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

За данними Олександра Прокудіна також зростають ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів - зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС.

Найближчими тижнями голова ОВА закликав мешканців бути максимально пильними.

Нагадаємо, росіяни вже влаштовують полювання на цивільних на Херсонщині. Днями дрон армії РФ кружляв над ринком у Херсоні, переслідуючи чоловіка, який просто торгував овочами.

За словами Прокудіна, безпілотник близько хвилини кружляв навколо машини, полюючи на людину.

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