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"Я показывал: смотри, овощи": мужчина рассказал о пережитой охоте дрона в Херсоне

17:10 04.08.2026 Вт
2 мин
Циничное российское "сафари на людей" стало обыденностью города-форпоста
aimg Елена Бджола
"Я показывал: смотри, овощи": мужчина рассказал о пережитой охоте дрона в Херсоне Фото: пострадавший от "дронового сафари" житель Николаевщины (коллаж РБК-Украина)
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Обычный житель Николаевщины привез продавать овощи в соседний областной центр и чудом выжил во время атаки дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Мужчина пережил атаку дрона в Херсоне

Глава области отметил, что Юрий утром 4 августа приехал в Херсон с женой продавать овощи. Когда они только начали раскладывать товар, над ними завис российский беспилотник, сказал Прокудин.

Женщина успела отбежать. А за ее мужем дрон начал настоящую охоту, рассказал начальник ОВА.

"Около минуты БпЛА кружил вокруг машины, преследуя мужчину, пытавшегося спастись", - заметил Прокудин.

И добавил, что оператор российского беспилотника прекрасно видел свою цель: обычного человека, приехавшего продавать овощи.

Свидетельство жителя Николаевщины

Юрий рассказал, что чудом остался жив, ведь даже не видел дрон из-за кустов - просто слышал жужжание.

"Беспилотник начал летать над моим авто. Я показывал ему (оператору российского дрона - ред.): смотри, это овощи! Баклажаны, кабачки... А он начал налетать на меня, я убегал. Тогда дрон ударил в машину", - вспоминает пережитый ужас мужчина.

Когда дрон сделал сброс, то Юрий упал от взрыва. Мужчина получил контузию, взрывную травму и множественные обломочные ранения.

"Автомобиль поврежден уже второй раз. Первый - я к теще ездил, мы сбежали, а машина побита", - говорит Юрий.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, уточнили врачи.

Ранее РБК-Украина писало, что российский дрон кружил на рынке в Херсоне, охотясь на гражданского торговца овощами. 52-летний житель Николаевской области выжил.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на видео так называемого дронового сафари на мирных жителей Херсона.

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