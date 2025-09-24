РФ обстреливает Херсон северокорейскими "кассетками", - Defense Express

Российские оккупанты начали использовать для обстрелов Херсона кассетные боеприпасы производства КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Defense Express и Нацполицию Херсона.
Впервые фото кассетных боеприпасов после обстрела Херсона опубликовала полиция. По данным правоохранителей, боеприпасы нашли в прибрежных районах города. Полиция показала фото, маркировка на боеприпасах была затерта.
После этого фото боеприпасов опубликовал местный канал "СПЖ Водограй". На этих фото прекрасно можно увидеть иероглифы на корпусах суббоеприпасов из "кассеты", что доказывает - это снаряды производства именно КНДР.
Издание DE отмечает, что существует распространенное мнение: кассетные боеприпасы могут запускаться из переданных российским оккупантам северокорейских 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) М1991. Также возможно использование россиянами копии советского БМ-21 "Град" - ВМ-11.
"Но со стороны Defense Express отметим, что доподлинно известно - РФ получили из КНДР и кассетные 107-мм реактивные снаряды для Type-75. Также эти боеприпасы уже давно и активно используются врагом", - сказано в материале.
Суббоеприпас, который используется в кассетных снарядах КНДР, получил условное обозначение JU-90. Предварительно, это не очень удачная попытка КНДР скопировать американский суббоеприпас М42, которым снаряжают кассетные снаряды М483 и M864 для 155-мм артиллерийских орудий.
В северокорейском JU-90 были максимально упрощены и удешевлены ключевые элементы, которые отвечают за боевую эффективность суббоеприпаса. Замена элементов на их примитивные аналоги привела к тому, что очень много JU-90 не разрывается, что в итоге представляет огромную опасность для гражданского населения.
"Именно поэтому в полиции предупреждают, что этих суббоеприпасов категорически запрещено касаться и перемещать, а при нахождении необходимо сообщить об этом соответствующие службы", - пишет издание.
Отметим, что КНДР уже несколько лет обеспечивает российских оккупантов оружием, боеприпасами и военной техникой для ведения войны в Украине. В частности россияне могли получить от Северной Кореи более 12 млн артиллерийских снарядов.
12 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что сейчас КНДР обеспечивает для России почти половину боеприпасов из того количества, которое россияне используют на войне.