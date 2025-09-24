РФ обстреливает Херсон северокорейскими "кассетками", - Defense Express

Впервые фото кассетных боеприпасов после обстрела Херсона опубликовала полиция. По данным правоохранителей, боеприпасы нашли в прибрежных районах города. Полиция показала фото, маркировка на боеприпасах была затерта.

Фото: Национальная полиция Херсона

После этого фото боеприпасов опубликовал местный канал "СПЖ Водограй". На этих фото прекрасно можно увидеть иероглифы на корпусах суббоеприпасов из "кассеты", что доказывает - это снаряды производства именно КНДР.

Фото: "СПЖ Водограй" / Telegram

Издание DE отмечает, что существует распространенное мнение: кассетные боеприпасы могут запускаться из переданных российским оккупантам северокорейских 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) М1991. Также возможно использование россиянами копии советского БМ-21 "Град" - ВМ-11.

"Но со стороны Defense Express отметим, что доподлинно известно - РФ получили из КНДР и кассетные 107-мм реактивные снаряды для Type-75. Также эти боеприпасы уже давно и активно используются врагом", - сказано в материале.

Что КНДР положила в свои "кассеты"

Суббоеприпас, который используется в кассетных снарядах КНДР, получил условное обозначение JU-90. Предварительно, это не очень удачная попытка КНДР скопировать американский суббоеприпас М42, которым снаряжают кассетные снаряды М483 и M864 для 155-мм артиллерийских орудий.

В северокорейском JU-90 были максимально упрощены и удешевлены ключевые элементы, которые отвечают за боевую эффективность суббоеприпаса. Замена элементов на их примитивные аналоги привела к тому, что очень много JU-90 не разрывается, что в итоге представляет огромную опасность для гражданского населения.

"Именно поэтому в полиции предупреждают, что этих суббоеприпасов категорически запрещено касаться и перемещать, а при нахождении необходимо сообщить об этом соответствующие службы", - пишет издание.