РФ обстреляла Торецк: один из снарядов упал у части ГСЧС, ранен спасатель

"Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко",- говорится в сообщении.

На автомобиле скорой помощи спасателя был доставлен в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Обстрелы пожарных частей Украины

Российские войска постоянно обстреливают пожарные части в разных областях и городах Украины. В частности, оккупанты в мае атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек. А в апреле российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.