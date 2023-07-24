РФ обстреляла Торецк: один из снарядов упал у части ГСЧС, ранен спасатель

Российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Один из снарядов упал возле местной пожарной части. Ранен спасатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко",- говорится в сообщении.
На автомобиле скорой помощи спасателя был доставлен в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи.
Обстрелы пожарных частей Украины
Российские войска постоянно обстреливают пожарные части в разных областях и городах Украины. В частности, оккупанты в мае атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек. А в апреле российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.
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