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РФ обстреляла Торецк: один из снарядов упал у части ГСЧС, ранен спасатель

Фото: во время обстрела Торецка Донецкой области ранен спасатель местной части ГСЧС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Один из снарядов упал возле местной пожарной части. Ранен спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко",- говорится в сообщении.

На автомобиле скорой помощи спасателя был доставлен в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Обстрелы пожарных частей Украины

Российские войска постоянно обстреливают пожарные части в разных областях и городах Украины. В частности, оккупанты в мае атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек. А в апреле российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

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Донецкая область