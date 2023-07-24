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РФ обстріляла Торецьк: один з снарядів впав біля частини ДСНС, поранено рятувальника

Фото: під час обстрілу Торецька Донецької області поранено рятувальника місцевої частини ДСНС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів впав біля місцевої пожежної частини. Поранено рятувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вчора місто зазнало масованого обстрілу, один зі снарядів влучив поруч із пожежно-рятувальною частиною, внаслідок чого зазнав осколкового поранення заступник начальника 84 державної пожежно-рятувальної частини Микола Власенко",- йдеться в повідомленні.

На автомобілі швидкої медичної допомоги рятувальника було доставлено до медзакладу, на даний час за його життя борються лікарі.

Обстріли пожежних частин України

Російські війська постійно обстрілюють пожежні частини у різних областях та містах України. Зокрема, окупанти в травні атакували пожежну частину у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждала людина. А у квітні російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.

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Донецька область