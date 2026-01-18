РФ обстреляла дронами Запорожье: пылает придомовая территория

Поздно вечером 17 января россияне атаковали Запорожской район. В результате обстрела произошел пожар, а город Вольнянск погрузился в блэкаут. Федоров сообщал, что котельные работают от генераторов, а централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.

Утром 17 января враг также обстреливал Запорожье дронами. Глава ОГА также сообщал о пожаре в результате атаки, опубликовав фото с места ЧП. Еще известно, что был поврежден объект инфраструктуры.

В последнее время оккупанты усилили атаки на Украину, на Запорожье в частности. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры, чтобы привести к энергетическому коллапсу в стране, заставить украинцев сидеть без воды, тепла и света, и добиться от Киева уступок в мирном соглашении. Особенно агрессор хочет территориальных уступок, что до сих пор является проблемным нерешенным вопросом.