РФ с ночи обстреливает Степногорск Запорожской области: обесточен жилой район

В понедельник, 20 февраля, российские оккупанты атаковали жилую застройку в Степногорске Запорожской области. Огонь из артиллерии продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию .

"Обстрел из артиллерии велся по девятиэтажкам, в результате которого обесточен жилой район. Огонь продолжается", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки 58 раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома, двое мирных жителей погибли.

Также за прошедшие сутки враг обстреливал более 25 приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В частности, под огнем оккупантов оказались Купянск, Двуречная и Новоосиново Купянского района и Волчанск - Чугуевского.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага в регионе погибли три человека, еще пятеро получили ранения.