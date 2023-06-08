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Обстрел Херсона во время эвакуации: один человек погиб, двое ранены

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Херсон, Четверг 08 июня 2023 15:11
Обстрел Херсона во время эвакуации: один человек погиб, двое ранены Фото: оккупанты обстреляли Херсон 8 июня во время эвакуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Херсона во вторник, 8 июня, ранения получили три человека. Оккупанты начали атаковать центр и прибрежные территории города как раз во время эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Сейчас известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

Количество раненых увеличилась

По данным, главы пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.

Есть жертва

По данным Херсонской областной прокуратуры, 8 июня российские военные начали обстреливать областной центр и населенные пункты, расположенные в Херсонском районе.

"Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погибло гражданское лицо. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

В одном из сел Херсонского района из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.

Как сообщалось, российские оккупанты 8 июня обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий из-за подрыва Каховской ГЭС. Подробнее о ситуации, которая сложилась в Херсонской области на 8 июня - в материале РБК-Украина.

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