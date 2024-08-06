У РФ "не без потерь". Что известно о "прорыве" границы в Курской области на вечер

Россияне продолжают жаловаться на "бои" в Курской области, которые якобы начались сегодня, 6 августа утром. Появились слухи об уничтожении российской авиации и ликвидации личного состава.
Более детально с актуальной информацией о ситуации в Курской области можете ознакомиться в материале РБК-Украина ниже.
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Первые официальные сообщения России о ситуации в Курской области появились от Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Там заверяли, что на границе в якобы была совершена "вооруженная провокация".
Также в ФСБ уточняли, что уже "приняли меры" для отражения "вооруженной агрессии". Более детальных подробностей там не раскрыли.
Спустя некоторое время новые подробности появились от Министерства обороны России. В ведомстве страны-агрессора рассказали, что 300 украинских военных вместе с 11 танками и более 20 боевыми бронированными машинами якобы начали атаку в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в Курской области.
Также, по информации Минобороны, в район боев направили резервы российской группировки войск на Курском направлении.
При этом россияне, как обычно, начали хвастаться большим количеством "уничтоженной" украинской техники, среди которой были шесть танков и боевые бронированные машины. Более того, оккупанты заверяют в "ударах" по украинским системам ПВО "Бук-М1" в Сумской области, которая граничит с Курской.
Согласно последним данным, которые обнародовал и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, по состоянию на 19:00 бои якобы шли в Суджанском и Кореневском районах региона. Местные чиновники заявляли в комментарии росСМИ, что из четырех населенных пунктов в Суджанском районе выехало около 90% жителей.
При этом и.о. губернатора Смирнов жаловался, что "из-за атак украинских дронов" несколько жителей Курской области получили ранения.
В то же время Украина пока не комментирует происходящее в Курской области.
В сети уже появилась информация о первых потерях российских оккупантов во время "прорыва" границы в Курской области.
В частности, как пишут в пропагандистских Telegram-каналах, у России "не без потерь" в личном составе, технике и авиации. В сети распространяют фото сбитого вертолета Ка-52.
Также пропагандисты рассказывают об уничтожении российского вертолета Ми-8.
В то же время появилось видео, как не менее шести российских оккупантов, вероятно, сдаются в плен украинским воинам в Курской области. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" писал, что бойцы ВСУ подошли к городу Суджа, который находится в 10 километрах от границы с Украиной.
По неподтвержденным данным, оккупанты из подразделения "Ахмат", которые должны были оборонять границу, отступили.
При этом Сумская областная военная администрация написала, что сегодня, 6 августа, вечером в небе над регионом была сбита одна вражеская баллистическая ракета, два беспилотника и один вертолет. Тип вертолета в ведомстве не уточнили.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что российским пропагандистам уже дали задание сместить фокус с происходящего "на Севере". Они должны выдумать фейки об успехах РФ в Донецкой и Луганской областях.
"Последовали новости о "триколорах на админзданиях" и больших победах именно сегодня. Традиционная информационная стратегия врага", - добавлял он.
В частности, пропагандист Владимир Соловьев уже выдумал "полное взятие" Нью-Йорка Донецкой области, поскольку там "подняли флаг РФ над зданием школы.
"Конечно же, Нью-Йорк россиянами по состоянию на данный момент не взят. Там продолжаются тяжелые бои", - отметил Коваленко.
При подготовке использовались: заявления руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, Сумской ОВА, ФСБ РФ, Минобороны РФ и информация из российских Telegram-каналов.
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