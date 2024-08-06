У РФ "не без втрат". Що відомо про "прорив" кордону в Курській області на вечір

Офіційні заяви росіян

Перші офіційні повідомлення Росії про ситуацію в Курській області з'явилися від Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Там запевняли, що на кордоні нібито було здійснено "озброєну провокацію".

Також у ФСБ уточнювали, що вже "вжили заходів" для відбиття "озброєної агресії". Більш детальних подробиць там не розкрили.

Згодом нові подробиці з'явилися від Міністерства оборони Росії. У відомстві країни-агресора розповіли, що 300 українських військових разом з 11 танками та понад 20 бойовими броньованими машинами нібито розпочали атаку в районі населених пунктів Ніколаєво-Дар'їно та Олешня, що знаходяться в Курській області.

Також, за інформацією Міноборони, до району боїв направили резерви російського угруповання військ на Курському напрямку.

При цьому росіяни, як завжди, почали хвалитися великою кількістю "знищеної" української техніки, серед якої були шість танків та бойові броньовані машини. Більше того, окупанти запевняють в "ударах" по українських системах ППО "Бук-М1" у Сумській області, яка межує з Курською.

Згідно з останніми даними, які оприлюднив в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов, станом на 19:00 бої нібито йшли у Суджанському та Коренівському районах регіону. Місцеві чиновники заявляли у коментарі росЗМІ, що з чотирьох населених пунктів у Суджанському районі виїхало близько 90% мешканців.

При цьому в.о. губернатора Смірнов скаржився, що "через атаки українських дронів" кілька жителів Курської області отримали поранення.

У той же час Україна поки не коментує те, що відбувається в Курській області.

Можливі втрати Росії

У мережі вже з'явилася інформація про перші втрати російських окупантів під час прориву кордону в Курській області.

Зокрема, як пишуть у пропагандистських Telegram-каналах, у Росії "не без втрат" в особовому складі, техніці та авіації. У мережі розповсюджують фото збитого вертольота Ка-52.

Фото: у мережі пишуть про знищення Ка-52 у Курській області (t.me/vchkogpu)

Також пропагандисти розповідають про знищення російського вертольота Мі-8.

Водночас з'явилося відео як не менше шести російських окупантів, ймовірно, здаються в полон українським воїнам у Курській області. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" писав, що бійці ЗСУ підійшли до міста Суджа, яке знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Україною.

За непідтвердженими даними, окупанти з підрозділу "Ахмат", які мали обороняти кордон, відступили.

При цьому Сумська обласна військова адміністрація написала, що сьогодні, 6 серпня, ввечері в небі над регіоном була збита одна ворожа балістична ракета, два безпілотники та один вертоліт. Тип вертольота у відомстві не уточнили.

Наказ для пропаганди

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко розповів, що російським пропагандистам вже дали завдання змістити фокус з того, що відбувається "на Півночі". Вони мають вигадати фейки про успіхи РФ у Донецькій та Луганській областях.

"Пішли новини про "триколори на адмінбудівлях" і великі перемоги саме сьогодні. Традиційна інформаційна стратегія ворога", - додав він.

Зокрема, пропагандист Володимир Соловйов уже вигадав "повне взяття" Нью-Йорка Донецької області, оскільки там "підняли прапор РФ над будівлею школи".

"Звичайно ж, Нью-Йорк росіянами станом на даний момент не взято. Там тривають важкі бої", - зазначив Коваленко.