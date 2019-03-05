У РФ назвали умови збереження транзиту газу через Україну

Медведєв запевнив, що Росія не відмовляється від транзиту газу через українську ГТС

Премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев назвал условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Luxemburger Wort.

В частности, Медведев заверил, что РФ не отказывается от транзита по действующим трубопроводам и готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

"Ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий", - сказал он.

Среди таких условий являются "урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".

Также Медведев напомнил, что РФ уже заявляла, что готова продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

А недавно российский газовый монополист ОАО "Газпром" сообщил об увольнении заместителей главы правления Александра Медведева, Валерия Голубева и Всеволода Черепанова.

Отметим, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в ответ на предложение российской стороны продлить действующий газовый контракт по транзиту газа заявил, что текущий контракт с "Газпромом" не соответствует требованиям законодательства Украины и Европейского союза.

Добавим, срок действия контракта на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 1 января 2020 года. Документ был подписан в 2009 году. "Нафтогаз" требует от "Газпрома" пересмотреть тариф на транзит газа в 2018-2019 годах.