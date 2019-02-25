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З "Газпрому" звільнили співробітників, які програли Стокгольмський арбітраж

Новини » Економіка    25.02.2019 - 16:55
З "Газпрому" звільнили співробітників, які програли Стокгольмський арбітраж
Фото: Газпром (УНІАН)

Члени правління "Газпрому" відповідали за відносини з "Нафтогазом"

Російський газовий монополіст ВАТ "Газпром" повідомив про звільнення з посади заступників голови правління Олександра Медведєва, Валерія Голубєва і Всеволода Черепанова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У свою чергу голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook написав, що ці співробітники виступали свідками в Стокгольмі.

"Медведєв відповідав за Стокгольмський арбітраж. І був свідком у Стокгольмі. Голубєв відповідав за контракт на поставку газу Нафтогазу. І був свідком у Стокгольмі", - повідомив він.

При цьому він додав, що глава "Газпрому" Олексій Міллер "дистанціювався від арбітражу відразу після подання нами зустрічного позову по транзиту".

З &quot;Газпрому&quot; звільнили співробітників, які програли Стокгольмський арбітраж

Нагадаємо, заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв брав участь в останньому раунді переговорів про транзит російського газу через Україну, які відбулися в січні 2019 року в Брюсселі.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

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Новини України ГазпромСтокгольмский арбитражНафтогаз України
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