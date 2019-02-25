З "Газпрому" звільнили співробітників, які програли Стокгольмський арбітраж

Фото: Газпром (УНІАН)

Члени правління "Газпрому" відповідали за відносини з "Нафтогазом"

Російський газовий монополіст ВАТ "Газпром" повідомив про звільнення з посади заступників голови правління Олександра Медведєва, Валерія Голубєва і Всеволода Черепанова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У свою чергу голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook написав, що ці співробітники виступали свідками в Стокгольмі.

"Медведєв відповідав за Стокгольмський арбітраж. І був свідком у Стокгольмі. Голубєв відповідав за контракт на поставку газу Нафтогазу. І був свідком у Стокгольмі", - повідомив він.

При цьому він додав, що глава "Газпрому" Олексій Міллер "дистанціювався від арбітражу відразу після подання нами зустрічного позову по транзиту".

Нагадаємо, заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв брав участь в останньому раунді переговорів про транзит російського газу через Україну, які відбулися в січні 2019 року в Брюсселі.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.