В РФ назвали мирный план на 20 пунктов "радикально иным" от их переговоров с США

Мирный план, обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от версии, которая обсуждается представителями РФ и США.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитируют росСМИ.
Он сообщил, что россияне видели мирный план, состоящий из 20 пунктов, который показал украинский президент.
"Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", - подчеркнул Рябков.
Напомним, Украина и США во время переговоров в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций. Внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Сторонам удалось согласовать большинство моментов, однако самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.
В среду, 24 декабря, Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.
В США сообщили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.
Отметим, страна-агрессор требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, РФ хочет больше ограничений в отношении ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.
РБК-Украина ранее писало, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. Она состоится в резиденции Трампа, что в штате Флорида.