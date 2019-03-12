У РФ призначили психіатричну експертизу 14 українським морякам

Мова йде про В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Володимира Терещенка

Российское следствие назначило еще троим военнопленным украинским морякам в РФ психолого-психиатрическую экспертизу, что нарушает права военнопленных. Об этом написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

Речь идет о Вячеславе Зинченко, Андрее Драче, Владимире Терещенко. Их защита возражала против назначения данной экспертизы.

"В связи с явным намерением следствия провести данную экспертизу, несмотря на возражения защиты, все адвокаты заявили ходатайства об обеспечении присутствия защитника при проведении экспертизы в отношении каждого военнопленного", - сообщил Полозов.

Напомним, до этого РФ назначила психолого-психиатрическую экспертизу еще 11 морякам. После чего посольство США в Украине призвало Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе.

"Вместо того чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - заявило Посольство США в Украине.

Отметим, Вячеслава Зинченко, Андрея Драча, Владимира Терещенко и еще 16 моряков суд оставил под стражей до апреля. Дата нового рассмотрения еще четверых военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения, еще не назначена.

РБК-Украина писало, что глава миссии Фиона Фрейзер на презентации новой 25-й доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила, что задержанным украинским морякам в РФ должны предоставить защиту в соответствии с международным гуманитарным правом.