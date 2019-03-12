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ООН: Росія має забезпечити українським морякам захист

Новини » Політика    12.03.2019 - 12:31
ООН: Росія має забезпечити українським морякам захист
Фото: Фіона Фрейзер (uacrisis.org)

В РФ з моряками мають поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування

Захопленим українським морякам в РФ мають надати захист згідно із міжнародним гуманітарним правом. Про це заявила голова місії Фіона Фрейзер на презентації нової 25-ї доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, повідомляє Укрінформ.

Вона заявила, що в РФ з моряками мають поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування.

"Ми проаналізували наслідки військово-морського інциденту поблизу Керченської протоки. У доповіді зазначається, що 24 затриманим членам українських екіпажів, які наразі утримуються під вартою в Москві, слід забезпечити захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом. Це означає, що з ними слід поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування і надавати їм медичну допомогу", - сказала Фрейзер.

Нагадаємо, станом на 12 березня російське слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу стосовно 11 військовополонених. 

Раніше повідомлялося, що адвокати українських моряків зможуть зібрати перший пакет документів для направлення індивідуальних скарг в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) до середини березня.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що єдиний спосіб повернути заарештованих в Росії українських моряків- діяти через Європейський суд з прав людини.

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