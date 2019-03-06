У РФ призначили проведення психіатричної експертизи українським морякам, - адвокат

Фото: моряки (колаж РБК-Україна)

Мова йде про Владислава Костишина, Володимира Варимеза та Сергія Чуліба

Слідче Управління ФСБ Росії провело слідчі дії стосовно ще трьох військовополонених українських моряків в РФ. Про це повідомив адвокат Микола Полозов Facebook.

Мова йде про Владислава Костишина, Володимира Варимеза та Сергія Чуліба. Адвокат повідомив, що їм було пред'явлено для ознайомлення постанову про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. До цього адвокат розповідав, що аналогічну експертизу призначили Сергію Цибізову, Роману Мокряку і Юрію Без'язичному.

"Адвокати та військовополонені заперечували проти призначення експертизи, оскільки слідство не представило дані про напрямок міждержавного запиту про правову допомогу в Україну, в тому числі за обставинами, предметом яких може бути дана експертиза", - повідомив Полозов.

Адвокат заявив, що проведення даної експертизи порушує положення третьої Женевської конвенції і принижує гідність військовослужбовців.

"У зв'язку з дуже високою ймовірністю проведення даної експертизи, незважаючи на заперечення захисту, адвокатами також заявлені клопотання про присутність при проведенні експертизи з метою надання військовополоненим необхідної юридичної допомоги", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що адвокати формують перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг у міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ через незаконий арешт українських військовополонених моряків.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.