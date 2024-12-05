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Бойцы Сил спецопераций зашли в тыл РФ в Курской области. Названы потери оккупантов

Курская область, Четверг 05 декабря 2024 12:05
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Бойцы Сил спецопераций зашли в тыл РФ в Курской области. Названы потери оккупантов Фото: бойцы Сил спецопераций зашли в тыл РФ в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные зашли в тыл оккупантов в Курской области. Удалось уничтожить почти 17 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Так, операторы 73-го морского центра и 6 полка "Рейнджер" во время проведения налета на позиции противника в Курской области уничтожили 17 врагов.

"Воины ССО зашли на позиции противника и взяли в плен 12 военнослужащих", - добавили военнослужащие.

Ситуация в Курской области

Украинские военные несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В последнее время российские войска пытаются с еще большей активностью выбить ВСУ с занимаемых позиций в российском регионе.

По данным на конец ноября, Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области.

В тоже время ВСУ постоянно атакуют оккупантов на этом участке фронта. Например, российские войска пошли на штурм в Курской области в середине ноября. Но потерили сразу 17 единиц техники, подорвавшись минах, установленных ВСУ.

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